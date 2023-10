Мудрик із голом-шедевром не гарантував "Челсі" перемогу над "Арсеналом" Зінченка

Англія, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Челсі" – "Арсенал" – 2:2

Голи: Палмер, 15 (пенальті), Мудрик, 48 – Райс, 77, Троссард, 84

У стартові хвилини боротьба точилася здебільшого в центрі поля. Утім, до дощових умов швидше призвичаїлися господарі "Стемфорд Брідж". Вони з активними переміщеннями взялися організовувати атаки з флангів.

Один із таких випадів несподівано завершився пенальті – Мудрик відгукнувся на навіс і головою відправив м'яч у руку Саліба. Арбітр наважився призначити одинадцятиметровий після відеоповтору. До м'яча підійшов Палмер та розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Закріпили власну перевагу "сині" на старті другої половини. Справжній гол-красень оформив Мудрик. Українець отримав м'яч на лівому фланзі та, вочевидь, збирався подати в штрафний, а натомість відправив сферу за фантастичною траєкторією у дальній кут.

WHO ELSE?!



Mudryk scores against Arsenal (the club he almost joined last winter) as he lobs Raya with a cross cum shot



He’s been brilliant today!



2-0 Chelsea! pic.twitter.com/MMPgf2tn1e