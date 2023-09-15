Українець Далакян захищатиме чемпіонський пояс у Японії

Поєдинок Далакян – Акуї відбудеться 15 листопада в Токіо. Боксери вийдуть у ринг на критій спортивній арені "Кокугікан".

Для Далакяна прийдешній бій стане восьмим захистом титулу WBA в найлегшій вазі. Цьогоріч українець уже мав титульний поєдинок, коли в січні він одностайним рішенням суддів здолав коста-риканця Хіменеса. У професіоналах Далакян лише перемагав (22 поєдинки).

Натомість Акуї піднявся з любителів у 2014 році. З тих пір він провів 21 бій, у яких здобув 18 перемог. Ще один поєдинок японця завершився нічиєю, а двічі він покидав ринг переможеним. Усі бої Акуї відбулися на батьківщині.

Хто такий Артем Далакян

Уродженець Баку, в ранньому дитинстві з батьками переїхав до Запоріжжя, а потім – до Дніпропетровська. Боксом почав займатися в 13 років.

Десятикласником переїхав у Донецьк на запрошення "Спортивного клубу Єлисєєва". Виступав у складі збірної України, став чемпіоном світу серед військовослужбовців (2006). Перейшов у професіональний бокс у 2011 році.

Вакантний титул Усесвітньої боксерської асоціації (WBA) виборов у 2018-му, перемігши американця Вілорію в Каліфорнії. Спортивне звання – майстер спорту міжнародного класу.