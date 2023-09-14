Непереможний українець проведе захист титулу в MMA: відома дата бою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

29-річний чемпіон у напівсередній вазі повернеться в октагон у ніч проти 18 листопада. Поєдинок відбудеться в американському Чикаго, штат Іллінойс.

Суперником Амосова стане ямаєць Джейсон Джексон. Титульний поєдинок, який українець анонсував ще навесні, стане центральною подією вечора Bellator MMA. Під прапори організації Джексон перебрався в 2018 році.

Амосов став чемпіоном влітку 2021-го, коли здолав бразильця Ліму одностайним рішенням суддів. У лютому цьогоріч він захистив титул від посягань американця Сторлі. Українець домінував у всіх п'яти раундах і завдав розсічення під оком.

Хто такий Ярослав Амосов

Уродженець Ірпеня, самбіст і боєць змішаних мистецтв. Займатися самбо почав у 15 років із ініціативи вітчима, вихованець столичної школи "Гермес".

Перші успіхи на дорослому рівні прийшли в 2012 році. Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу, а у вересні 2014-го здобув титул чемпіона Євразії з професіонального бойового самбо. Паралельно розпочав виступи в MMA.

Статистика в Bellator MMA – 27 перемог (27 поєдинків). Отримав прізвисько "Динамо". Торік відмовився від захисту титулу на "Вемблі" та записався до лав територіальної оборони.