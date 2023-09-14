ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Непереможний українець проведе захист титулу в MMA: відома дата бою

Чикаго, Четвер 14 вересня 2023 14:59
UA EN RU
Непереможний українець проведе захист титулу в MMA: відома дата бою Фото: Ярослав Амосов лише перемагав в октагоні (bellator.com)
Автор: Антон Федорців

Український боєць змішаних мистецтв Ярослав Амосов отримав наступного суперника під егідою американської спортивної організації Bellator MMA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

29-річний чемпіон у напівсередній вазі повернеться в октагон у ніч проти 18 листопада. Поєдинок відбудеться в американському Чикаго, штат Іллінойс.

Суперником Амосова стане ямаєць Джейсон Джексон. Титульний поєдинок, який українець анонсував ще навесні, стане центральною подією вечора Bellator MMA. Під прапори організації Джексон перебрався в 2018 році.

Амосов став чемпіоном влітку 2021-го, коли здолав бразильця Ліму одностайним рішенням суддів. У лютому цьогоріч він захистив титул від посягань американця Сторлі. Українець домінував у всіх п'яти раундах і завдав розсічення під оком.

Хто такий Ярослав Амосов

Уродженець Ірпеня, самбіст і боєць змішаних мистецтв. Займатися самбо почав у 15 років із ініціативи вітчима, вихованець столичної школи "Гермес".

Перші успіхи на дорослому рівні прийшли в 2012 році. Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу, а у вересні 2014-го здобув титул чемпіона Євразії з професіонального бойового самбо. Паралельно розпочав виступи в MMA.

Статистика в Bellator MMA – 27 перемог (27 поєдинків). Отримав прізвисько "Динамо". Торік відмовився від захисту титулу на "Вемблі" та записався до лав територіальної оборони.

До слова, напередодні UFC об'єднався з реслінг-промоушном WWE у спільну корпорацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ММА
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ