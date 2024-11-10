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Українець Чухаджян програв титульний бій за океаном: відео

Фото: Джарон Енніс вдруге переміг Карена Чухаджяна (premierboxingchampions.com)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняний боксер Карен Чухаджян поступився непереможному американцю Джарону Еннісу в поєдинку за титул чемпіона в напівсередній вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

 

Бій відбувся у Філадельфії та тривав усі 12 раундів. Переможця поєдинку визначили після підрахунку суддівських записок.

Енніс володів ініціативою впродовж усього протистояння. У 5-му раунді він відправив Чухаджян у нокдаун. Українець зумів піднятися та продовжити бій. Іноді за межами правил – у 10-му раунді з Чухаджяна зняли бал за некоректне ведення поєдинку.

Зрештою, кожен із трьох суддів віддав перемогу Еннісу. Перевага американського боксера виявилася безперечною – 119:107, 117:109, 116:110. Цей бій, у якому на кону був чемпіонський пояс Енніса, став другим у протистоянні боксерів. У першому теж переміг представник США.

Чухаджян зазнав третьої поразки на профі-рингу. Ще до першої поразки від Енніса він програв співвітчизнику Андрію Веліковському. Водночас за останні 7 років лише українсьький претендент витримав усі 12 раундів проти американського чемпіона (двічі).

До слова, напередодні пригадали найпам'ятніші бої Узелкова в професіональній кар'єрі.

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Бокс