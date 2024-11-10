Украинец Чухаджян проиграл титульный бой за океаном: видео

Бой состоялся в Филадельфии и продолжался все 12 раундов. Победителя определили после подсчета судейских записок.

Эннис владел инициативой на протяжении всего противостояния. В 5-м раунде он отправил Чухаджян в нокдаун. Украинец сумел подняться и продолжить бой. Иногда за пределами правил – в 10-м раунде с Чухаджяна сняли балл за некорректное ведение поединка.

В конце концов каждый из трех судей отдал победу Эннису. Преимущество американского боксера оказалось бесспорным – 119:107, 117:109, 116:110. Это сражение, в котором на кону был чемпионский пояс Энниса, стало вторым в противостоянии боксеров. В первом тоже победил представитель США.

Чухаджян потерпел третье поражение на профи-ринге. Еще до первого поражения от Энниса он проиграл соотечественнику Андрею Великовскому. В то же время, за последние 7 лет только украинский претендент выдержал все 12 раундов против американского чемпиона (дважды).