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Украинец Чухаджян проиграл титульный бой за океаном: видео

Фото: Джарон Эннис во второй раз победил Карена Чухаджяна (premierboxingchampions.com)
Автор: Антон Федорцив

Отечественный боксер Карен Чухаджян уступил непобежденному американцу Джарону Эннису в поединке за титул чемпиона в полусреднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

 

Бой состоялся в Филадельфии и продолжался все 12 раундов. Победителя определили после подсчета судейских записок.

Эннис владел инициативой на протяжении всего противостояния. В 5-м раунде он отправил Чухаджян в нокдаун. Украинец сумел подняться и продолжить бой. Иногда за пределами правил – в 10-м раунде с Чухаджяна сняли балл за некорректное ведение поединка.

В конце концов каждый из трех судей отдал победу Эннису. Преимущество американского боксера оказалось бесспорным – 119:107, 117:109, 116:110. Это сражение, в котором на кону был чемпионский пояс Энниса, стало вторым в противостоянии боксеров. В первом тоже победил представитель США.

Чухаджян потерпел третье поражение на профи-ринге. Еще до первого поражения от Энниса он проиграл соотечественнику Андрею Великовскому. В то же время, за последние 7 лет только украинский претендент выдержал все 12 раундов против американского чемпиона (дважды).

К слову, накануне вспомнили памятные бои Узелкова в профессиональной карьере.

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