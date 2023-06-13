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Українець Бондар повернеться в UFC після важкої травми

Фото: Денис Бондар відновить виступи під егідою UFC (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український боєць найлегшого дивізіону Денис Бондар вийде в октагон Ultimate Fighting Championship проти американця Карлоса Ернандеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA Mania.

На 17 червня запланований бійцівський турнір UFC on ESPN 47. Головною подією вечора стане поєдинок у середній вазі між італійцем Марвіном Ветторі та представником США Джаредом Канноніром.

Загалом в основному карді пройде 6 боїв. Ще вісім поєдинків, зокрема і бій Бондаря, організатори запланували в попередньому карді. Для українця цей поєдинок стане першим після важкого дебюту в лютому 2022 року.

Тоді вітчизняний боєць з'явився в октагоні проти канадця Малкольма Гордона. Для Бондаря той поєдинок склався невдало – він зазнав перелому руки в першому ж раунді протистояння. Травма зірвала його другий бій – проти Оде Осборна з Ямайки.

Уродженець Харкова на прізвисько "Психо" в змішаних бойових мистецтвах провів 20 поєдинків на професіональному рівні. Бондар здобув 16 перемог і зазнав чотирьох поразок. У профі він дебютував ще в 2015 році.

До слова, раніше команда Усика анонсувала нові перемовини з Ф'юрі про об'єднавчий поєдинок.

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