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Украинец Бондарь вернется в UFC после тяжелой травмы

Фото: Денис Бондарь возобновит выступления под эгидой UFC (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец самого легкого дивизиона Денис Бондарь выйдет в октагон Ultimate Fighting Championship против американца Карлоса Эрнандеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA Mania.

На 17 июня запланирован бойцовский турнир UFC on ESPN 47. Главным событием вечера станет поединок в среднем весе между итальянцем Марвином Веттори и представителем США Джаредом Каннониром.

В общей сложности в основном карде пройдет 6 боев. Еще восемь поединков, включая бой Бондаря, организаторы запланировали в предварительном карде. Для украинца этот поединок станет первым после тяжелого дебюта в феврале 2022 года.

Тогда отечественный боец появился в октагоне против канадца Малкольма Гордона. Для Бондаря этот поединок сложился неудачно – он сломал руку в первом же раунде противостояния. Травма сорвала его второе сражение – против Оде Осборна из Ямайки.

Уроженец Харькова по прозвищу "Психо" в смешанных боевых искусствах провел 20 поединков на профессиональном уровне. Бондарь одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В профессии он дебютировал еще в 2015 году.

К слову, ранее команда Усика анонсировала новые переговоры с Фьюри об объединительном поединке.

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