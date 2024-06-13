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Українець з академії стайні Формули-1 виступатиме у Формулі-4

Фото: Олександр Бондарев у штаб-квартирі "Вільямса" (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорців

Легендарна команди Королеви автоспорту "Вільямс" склала план адаптації українського картингіста Олександра Бондарева до серії з відкритими колесами для початківців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Feeder Series.

15-річний українець цьогоріч дебютуватиме у Формулі-4. Спортивний директор "Вільямса" Свен Смітс озвучив програму гонщика-початківця на 2024-2025 рр.

"Бондарев проведе дві останні гонки італійської Формули-4. Потім він готуватиметься до Формули-4 ОАЕ, щоб взяти участь в змаганнях у січні-лютому до нового сезону італійської Формули-4", – розповів функціонер.

Бондарев сяде в одномісний болід на трасі "Каталунья" в Барселоні на шостому етапі італійської F4 наприкінці вересня. Потім українець візьме участь в останньому вікенді сезону в Монці. Упродовж вихідних пілоти змагаються в трьох гонках.

Що відомо про італійську Формулу-4

Заснований у 2013 році чемпіонат автоперегонів формульного типу на фундаменті Формули-Абарт. Дебютний сезон відбувся в 2014-му, а першим чемпіоном серії став канадець Ленс Стролл.

Більшість етапів італійської F4 відбуваються на Апеннінах (Імола, Монца, Мізано та інші). Окрім того, гонки чемпіонату приймали Австрія, Франція, Бельгія, Угорщина, Іспанія. У 2021 році чемпіоном став британець Олівер Берман, а рік по тому титул завоював Андреа Кімі Антонеллі. Обидва в сезоні-2025, найімовірніше, стануть пілотами Формули-1.

У нинішньому сезоні італійської F4 змагається ынший українець – Олександр Савінков. У складі команди AKM Motorsport із Сан-Марино він наразі не завоював очок.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Канади з другої позиції на старті.

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