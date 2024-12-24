Україна звернулася до МКЧХ через відео Кадирова з полоненими захисниками

За його словами, є висока ймовірність, що військовополонені, з якими спілкується Кадиров, можуть перебувати на території Чеченської республіки. При цьому є підтвердження, що в полоні перебувають тільки частина захисників, які зафіксовані на відео.

"Однак щодо 18 захисників України, про яких ідеться в матеріалі, офіційного підтвердження через Центральне агентство Міжнародного Комітету Червоного Хреста поки що не отримано", - уточнив Добросердов.

Він наголосив, що він надіслав листа до МКЧХ з метою перевірки достовірності відомостей про перебування 18 осіб на підконтрольній Росії території.