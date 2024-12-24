Україна звернулася до МКЧХ через відео Кадирова з полоненими захисниками

У мережі оприлюднили відео, на якому глава Чечні Рамзан Кадиров спілкується з українськими військовополоненими. На цьому тлі Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова у Facebook.
За його словами, є висока ймовірність, що військовополонені, з якими спілкується Кадиров, можуть перебувати на території Чеченської республіки. При цьому є підтвердження, що в полоні перебувають тільки частина захисників, які зафіксовані на відео.
"Однак щодо 18 захисників України, про яких ідеться в матеріалі, офіційного підтвердження через Центральне агентство Міжнародного Комітету Червоного Хреста поки що не отримано", - уточнив Добросердов.
Він наголосив, що він надіслав листа до МКЧХ з метою перевірки достовірності відомостей про перебування 18 осіб на підконтрольній Росії території.
Варто зауважити, що 4 грудня Кадиров оприлюднив відео, на якому він спілкується з українськими військовополоненими, які нібито перебувають у Грозному.
На відео військовополонені закликають, щоб їх повернули з російського полону.
До слова, нещодавно секретар Координаційного штабу Дмитро Усов наголошував, що Росія хоче повертати тільки тих своїх солдатів, які були захоплені в полон у Курській області.
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