Украина обратилась к МККК из-за видео Кадырова с пленными защитниками

По его словам, есть высокая вероятность, что военнопленные, с которыми общается Кадыров, могут находится на территории Чеченской республики. При этом есть подтверждение, что в плену находятся только часть защитников, которые зафиксированы на видео.

"Однако относительно 18 защитников Украины, о которых говорится в материале, официального подтверждения через Центральное агентство Международного Комитета Красного Креста пока не получено", - уточнил Добросердов.

Он подчеркнул, что он направил письмо в МККК с целью проверки достоверности сведений о нахождении 18 человек на подконтрольной России территории.