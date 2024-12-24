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Украина обратилась к МККК из-за видео Кадырова с пленными защитниками

Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети обнародовали видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров общается с украинскими военнопленными. На этом фоне Украина обратилась к Международному комитету Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особенных обстоятельствах Артура Добросердова в Facebook.

По его словам, есть высокая вероятность, что военнопленные, с которыми общается Кадыров, могут находится на территории Чеченской республики. При этом есть подтверждение, что в плену находятся только часть защитников, которые зафиксированы на видео. 

"Однако относительно 18 защитников Украины, о которых говорится в материале, официального подтверждения через Центральное агентство Международного Комитета Красного Креста пока не получено", - уточнил Добросердов. 

Он подчеркнул, что он направил письмо в МККК с целью проверки достоверности сведений о нахождении 18 человек на подконтрольной России территории.

Видео Кадырова

Стоит заметить, что 4 декабря Кадыров обнародовал видео, на котором он общается с украинскими военнопленными, которые якобы находятся в Грозном.

На видео военнопленные призывают, чтобы их вернули из российского плена.

К слову, недавно секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов подчеркивал, что Россия хочет возвращать только тех своих солдат, которые были захвачены в плен в Курской области.

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