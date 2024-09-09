Україна звернулась до Інтерполу щодо "червоної картки" на нардепа Дмитрука

Згідно з даними джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Артема Дмитрука.

Зазначається, що прокуратура подала запит з метою його подальшої видачі Україні.

Також за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію "Червоного оповіщення" щодо зазначеного народного депутата України.

Нагадаємо, за клопотанням Офісу Генпрокурора Печерський районний суд міста Київ обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Червоне оповіщення Інтерполу - це запит до правоохоронних органів країн-членів Інтерполу про розшук і арешт особи, яка розшукується для екстрадиції чи іншого правового процесу. Це не є міжнародним ордером на арешт, але закликає країни-члени допомогти в затриманні особи.

Хто такий Дмитрук

Артем Дмитрук - український політик, народний депутат України IX скликання. Він був обраний до Верховної Ради у 2019 році як мажоритарний кандидат від партії "Слуга народу" по 133-му округу (Одеська область). Дмитрук має спортивне минуле та займався бойовими мистецтвами.

Згодом Дмитрук вийшов з фракції "Слуга народу" і почав критикувати владу. У 2023 році проти Дмитрука відкрили кримінальні провадження, і він опинився під слідством.