Україна зробила ще один крок для вступу в ЄС: що ухвалив Кабмін

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, що у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Згодом Європейський Союз надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.

Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. Зокрема, тривають підготовчі роботи для відкриття переговорних кластерів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна цьогоріч хоче відкрити 5-6 кластерів.

Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною. Йдеться про можливе створення коаліцій.

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