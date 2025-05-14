Украина сделала еще один шаг для вступления в ЕС: что принял Кабмин

В среду, 14 мая, Кабинет министров утвердил Дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС. Дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

"Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - уточнил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин одобрил переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС".

Премьер подчеркнул, что цели Украины остаются неизменными - в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью ЕС.