Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT

Так, 16 червня уряд України схвалив перші дії в межах історичної угоди з США щодо корисних копалин. Йдеться про підготовку до відкриття великого державного літієвого родовища "Добра" для приватних інвесторів.

Що відомо про "Добру"

Родовище розташоване у Кіровоградській області (поблизу Добровеличківки) та має стратегічне значення для виробництва акумуляторів для електромобілів.

Воно належить до одного з найбільших у країні з видобутку літію - близько 80-105 мільйонів тонн руди з вмістом 1,1–1,4 % Li₂O.

Це дві ділянки (Станкувате і Надія) зі спільно приблизно 1,2 млн тонн літієвої руди.

Перший крок у виконанні угоди зі США

16 червня уряд України схвалив підготовку тендеру для приватних інвесторів, які хочуть розробляти "Добру". Даний крок має продемонструвати США реальну дію і виконання попередніх домовленостей українцями, особливо адміністрації Трампа.

Американські інвестори та підтримка

До потенційних учасників тендеру можуть увійти TechMet (компанія із частковою підтримкою Держінфраструктури США) та бізнесмен Рональд Лаудер, близький до Дональда Трампа.

Саме вони раніше лобіювали відкриття родовища “Добра” для іноземного капіталу.

Свого часу ТechMet називав ресурси надзвичайно значущими і дана компанія стежить за "Доброю" з 2023 року.

Як працюватиме модель угоди

Передбачається, що прибутки від видобутку будуть ділитися порівну - 50 % у спільний інвестиційний фонд.

Частина коштів буде реінвестована в економіку України, інша - компенсуватиме США за допомогу в роки війни. Уряд також розглядає варіант інвестування цих коштів у розвиток оборонної промисловості.

Інвестори остерігаються ризиків

Попри значні мінеральні запаси, на заваді стоять застаріла геологія, зруйнована інфраструктура, ризики війни та репутація України в питаннях прозорості. Іноземні компанії закликають до впровадження контрактів із розподілом продукції та міжнародного арбітражу, щоб зменшити інвестиційні ризики.

На що розраховує Україна

Українська влада сподівається, що демонстрація конкретних кроків у виконанні угоди з Вашингтоном зменшить ризики політичного охолодження з боку США - особливо на тлі застою мирних переговорів із Росією та зростаючого скепсису у Білому домі щодо подальшої участі у війні.

"Це стратегічне партнерство - не лише про ресурси, а й про геополітику", - зазначає міністерка економіки Юлія Свириденко.