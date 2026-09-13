Україна зрівняла рахунок на фронті: ISW розкрив, як ЗСУ перехопили ініціативу

Як зазначають аналітики, наприкінці 2025 року та протягом 2026-го українські військові вперше після Курської наступальної операції у серпні 2024 року змогли успішно протистояти ініціативі російських військ.

Від березня ЗСУ практично звели до нуля чисті територіальні здобутки російської армії. Водночас українські сили провели контрнаступальні операції на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Ці дії дозволили українським військовим зірвати низку планів російського командування.

Зокрема, контрнаступи ЗСУ зупинили спроби російських військ прорватися в Дніпропетровську область. На Куп'янському напрямку українські сили повернули втрачені позиції в місті та його околицях, а також відбили подальші спроби росіян знову їх захопити.

Ще одним результатом стало знищення значного російського виступу, який створював загрозу північному флангу Слов'янська та всьому Донецькому оборонному поясу.

Де РФ продовжує наступати

Попри це, російські війська все ще мають певні успіхи. ISW зазначає, що вони досягли обмежених, але значних результатів у Костянтинівці та її околицях.

Також росіяни просунулися на схід від Слов'янська та Краматорська. Однак на цих напрямках їм доводиться докладати зусиль, щоб зберегти наступальний імпульс.

Подібна ситуація спостерігається і на інших ділянках фронту. Тому, за оцінкою аналітиків, ситуація залишається динамічною, а боротьба за ініціативу триває.

Росія може піти на масштабну мобілізацію

На тлі проблем із просуванням російські командувачі, за повідомленнями, чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, вимагаючи провести масштабну мобілізацію.

Ймовірно, таким чином російське командування хоче відновити здатність армії захоплювати території та утримувати наступальну ініціативу.

Водночас залишається незрозумілим, наскільки нова мобілізація зможе змінити ситуацію на полі бою, якщо Путін справді ухвалить таке рішення.