Україна зобов'язалася перед МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Буде ухвалено закон про відновлення обов'язків державних службовців (але не беруть участь безпосередньо в мобілізаційних та військових діях) подавати та розкривати свої декларації про майно під час воєнного стану", - йдеться у документі.

Крім того, цей структурний маяк на кінець липня 2023 року передбачає відновлення функції НАЗК перевіряти декларації про активи.

Також у Меморандумі міститься зобов'язання забезпечити автоматичне внесення інформації з інших пов'язаних баз даних та реєстрів із збереженням зобов'язання чиновника щодо правдивого та заповнення спрощених декларацій у період дії воєнного стану (структурний маяк на кінець жовтня 2023 року).