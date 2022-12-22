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Україна зобов’язалась перед МВФ реформувати систему соціального захисту населення

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 14:44
Україна зобов’язалась перед МВФ реформувати систему соціального захисту населення Фото: Меморандум з МВФ передбачає адресну соціальну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася провести. Структурний маяк Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Ми маємо намір зберегти поточний рівень надання соціальної допомоги найвразливішим групам населення", - йдеться в листі.

Як зазначається в документі, війна призвела до появи нових вразливих груп населення (наприклад, ВПО, ветеранів війни), чиї потреби має бути враховано у майбутніх реформах системи соціального захисту.

"З огляду на це, ми підготуємо концептуальну записку, де викладемо наше бачення підходів до реформування системи соціального захисту для забезпечення адресної, достатньої та ефективної соціальної допомоги населенню з урахуванням потреб цих нових категорій ", - йдеться в Меморандумі.

Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік залишені без змін розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, від яких залежать соціальні виплати.

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