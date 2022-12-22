Украина обязалась перед МВФ реформировать систему социальной защиты населения

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались провести реформу систему социальной защиты населения. Структурный маяк Мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

"Учитывая это, мы подготовим концептуальную записку, где изложим наше видение подходов к реформированию системы социальной защиты для обеспечения адресной, достаточной и эффективной социальной помощи населению с учетом потребностей этих новых категорий", - говорится в Меморандуме.

Как отмечается в документе, война привела к появлению новых уязвимых групп населения (например, ВПЛ, ветеранов войны), чьи потребности должны быть учтены в будущих реформах системы социальной защиты.

"Мы намерены сохранить текущий уровень предоставления социальной помощи наиболее уязвимым группам населения", - говорится в письме.

Напомним, в государственном бюджете на 2023 год оставлен без изменений размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты, от которых зависят социальные выплаты.

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