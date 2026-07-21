Україна знайшла новий ефективний спосіб бити по тилу в РФ, - Business Insider

Новий етап війни дронів

Українські ударні безпілотники середньої дальності відкрили новий етап у війні. Вони роблять вразливими російські шляхи постачання, які окупанти довгий час вважали безпечними.

Завдяки новим технологіям оператори можуть уражати військові цілі на сотні кілометрів від лінії фронту. Це суттєво ускладнює логістику окупаційних військ.

Колишній оператор дронів, нині аналітик із вивчення бойового досвіду 413-го полку безпілотних систем RAID Дмитро Жлуктенко (позивний "Лібер") розповів виданню, що українські оператори можуть встановити на безпілотник термінал Starlink.

Це забезпечує апарату доступ до інтернету й дозволяє вивести його "на критично важливі автомагістралі", де і починається "вільне полювання". За його словами, оператори сіють "хаос" на глибину до 100 кілометрів у тилу противника.

"Ці автомагістралі настільки перевантажені військовою логістикою, що було б дуже важко не знайти цілі", - зазначив Жлуктенко, додавши, що це "не стовідсоткова зона ураження", але перебування там уже пов'язане з високим ризиком.

Що дрони уражають на різній відстані від фронту

Журналісти видання підкреслили, що українські безпілотники стали одним із ключових факторів виживання країни у війні проти Росії.

FPV-дрони малої дальності уражають російських військових, запаси й техніку поблизу лінії фронту;

далекобійні безпілотники атакують нафтові об'єкти, авіабази та військові цілі у глибині російської території.

"Нові ударні дрони середньої дальності заповнюють проміжок між цими двома надзвичайно ефективними напрямками застосування безпілотників, уражаючи цілі на відстані приблизно від 20 до 300 кілометрів від фронту", - пише видання.

У цій зоні Україна може атакувати російські склади, транспортні засоби, транспортні вузли та командні пункти. Це порушує постачання передових підрозділів окупантів. Українська сторона заявляє, що використання таких дронів стрімко розширюється і залишається одним із головних пріоритетів.

Росія не має потужної оборони в "середній зоні"

За словами Жлуктенка, Росія не має потужної системи оборони в цій "середній зоні". Причина частково в тому, що окупанти не можуть перекинути туди значну кількість засобів захисту з інших напрямків, де Україна вже тримає їх під постійним тиском.

Західні військові аналітики стверджують, що кампанії українських атак безпілотниками вже суттєво виснажили російську систему протиповітряної оборони. Командуванню окупантів доводиться вирішувати, які райони захищати насамперед, а відкриття нових напрямків для ударів лише поглиблює цю проблему.

Жлуктенко зазначив, що навіть якщо Росія розгорне велику кількість дронів-перехоплювачів для знищення інших безпілотників, захист такої величезної території вимагатиме "дуже багато ресурсів".

"Тож у будь-якому разі це виграшна ситуація для нас. Ми просто розширюємо для них небезпечну зону", - сказав аналітик.

Українські посадовці стверджують, що нові ударні дрони середньої дальності відкривають для атак ті райони російського тилу, які раніше вважалися безпечними. Це створює нові можливості для України та посилює тиск на російську армію.

Можливості українських дронів

Українські підрозділи останніми тижнями продовжують нарощувати можливості безпілотних систем на різних напрямках.

Так, 20 липня українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені з безекіпажних катерів Barracuda, для ураження позицій окупантів у районі Залізного Порту на Херсонщині.