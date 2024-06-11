Україна знайшла альтернативу Starlink, щоб бити по цілях в акваторії Криму, - Сухаревський

ЗСУ використовують Starlink

Нагадаємо, українські захисники використовують десятки тисяч терміналів Starlink. Зокрема, їх активно застосовують для війни з російськими окупантами.

Такі системи супутникового зв'язку допомагають бійцям ЗСУ атакувати російських окупантів за допомогою безпілотників.

Але у вересні 2023 року CNN повідомило, що Ілон Маск нібито таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, оскільки він боявся, що українці будуть використовувати його систему супутникового зв'язку для атак на російський флот.

Сам Маск цю інформацію спростував. Він стверджував, що мережа біля українського півострова не працювала і раніше.

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