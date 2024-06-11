Украина нашла альтернативу Starlink, чтобы бить по целям в акватории Крыма, - Сухаревский

ВСУ используют Starlink

Напомним, украинские защитники используют десятки тысяч терминалов Starlink. В частности, их активно применяют для войны с российскими оккупантами.

Такие системы спутниковой связи помогают бойцам ВСУ атаковать российских оккупантов при помощи беспилотников.

Но в сентябре 2023 года CNN сообщило о том, что Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам выключить сеть Starlink у побережья временно оккупированного Крыма, поскольку он боялся, что украинцы будут использовать его систему спутниковой связи для атак на российский флот.

Сам Маск эту информацию опроверг. Он утверждал, что сеть возле украинского полуострова не работала и ранее.

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