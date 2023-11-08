UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна знає, що потрібно зробити, щоб наблизити вступ до ЄС - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Уніан)
Автор: Владислав Прийменко

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готується до переговорів, щодо вступу в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський заявив, що посол ЄС в Україні передала звіт Єврокомісії.

"Сьогодні пані Посол ЄС в Україні Катарина Матернова передала мені сам звіт Єврокомісії. Вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроектів та реформ, які в основі нашої трансформації - нашої держави - і в основі нашого руху до Євросоюзу. І сподіваюся, що Єврокомісія якнайшвидше розпочне реалізацію і своєї частини спільної роботи - оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу", - заявив Зеленський.

Також український лідер підписав указ про підготовку переговорів із ЄС.

"Ще один аспект - про питання ЄС. Сьогодні я підписав указ про підготовку переговорного процесу з Європейським Союзом. Точні пункти. Точні доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими", - сказав президент України.

Переговори України щодо вступу в ЄС

У своєму звіті Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Рішення буде ухвалено лідерами країн ЄС на саміті 14 грудня. Для відкриття переговорів потрібна згода всіх лідерів.

Раніше віце-прем'єр Ольга Стефанишина сказала РБК-Україна, що є чітке розуміння, що держава може бути повністю готова до вступу до ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу.

8 листопада президент України Зеленський підписав указ, в якому зобов'язав владу України підготуватися до переговорів про вступ до ЄС.

Також ми повідомляли, коли розпочнуться переговори України щодо вступу до ЄС.

Детально про вступні переговори України до ЄС у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВступ в ЄС