Україна зможе замістити російську металопродукцію, якщо ЄС вирішить посилити санкції, - експерт

"Україна могла б задовольнити попит європейців по більшості позицій металургії. Для цього просто потрібно сісти за стіл і поговорити з представниками України, які види продукції вони готові замістити, і в які терміни. Не маючи розуміння, що ця продукція знайде свого споживача, наші підприємства не поспішають збільшувати виробництво чи освоювати якісь нові види продукції - у нас немає фінансових можливостей виробляти те, що потім ніхто не купить. А в діалозі можна дуже швидко знайти рішення. Ніяких перепон для цього немає - Росія виробляє не настільки складні види продукції, які Україна не могла б замістити", - пояснив Біленький.

Він підкреслив: росія відчуває відсутність єдності у європейській спільноті, тому дозволяє собі недобросовісну поведінку, у тому числі на металургійному ринку. Тому необхідно посилювати тиск на агресора.

"Заміщення російської продукції була б дійсно довгостроковою допомогою, яка б дозволила нам відновити виробництво та робочі місця, а також збільшити сплату податків до українського бюджету, коштом якого могли б фінансуватися такі важливі речі, як Збройні сили та соціальні програми. Ми не можемо розраховувати на якусь постійну довгострокову підтримку від міжнародних партнерів. Навіть з їх точки зору було б набагато доцільніше і вигідніше дати нам можливість самим фінансувати свої потреби", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського чавуну та DRI, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки. Водночас була продовжена дія квот на російські сляби ще на чотири роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.