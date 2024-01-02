Украина сможет заместить российскую металлопродукцию, если ЕС решит ужесточить санкции, - эксперт

"Украина могла бы удовлетворить спрос европейцев по большинству позиций металлургии. Для этого просто нужно сесть за стол и поговорить с представителями Украины, какие виды продукции они готовы заместить, и в какие сроки. Не понимая, что эта продукция найдет своего потребителя, наши предприятия не спешат увеличивать производство или осваивать какие-то новые виды продукции - у нас нет финансовых возможностей производить то, что потом никто не купит.А в диалоге можно быстро найти решения. не могла бы заместить", - объяснил Беленький.

Он подчеркнул, что россия испытывает отсутствие единства в европейском сообществе, поэтому позволяет себе недобросовестное поведение, в том числе на металлургическом рынке. Поэтому необходимо усиливать давление на агрессора.

"Замещение российской продукции была бы действительно долгосрочной помощью, которая позволила бы возобновить производство и рабочие места, а также увеличить уплату налогов в украинский бюджет, за счет которого могли бы финансироваться такие важные вещи, как Вооруженные силы и социальные программы. Мы не можем рассчитывать на какую-то постоянную долгосрочную поддержку от международных партнеров. Даже с их точки зрения было бы гораздо более целесообразным и выгодным дать нам возможность самим финансировать свои потребности", - резюмировал Беленький.

Напомним, 12 пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт российского чугуна и DRI, однако этот запрет заработает только через 2 года. В то же время, было продлено действие квот на российские слябы еще на четыре года.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.