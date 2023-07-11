Україна не зможе вступити в НАТО, поки триває війна з Росією, - Держдеп

"Я думаю, що всім було ясно, включно з президентом Зеленським, що в розпал війни членство не може відбутися", - сказав він.

За словами Блінкена, Україна досягла реального прогресу для членства в НАТО.

"І Альянс запропонує подальші реформи як у сфері безпеки, так і в частині демократії, які необхідні, щоб продовжувати рухатися цим шляхом", - заявив він.

У той же час керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомив, що вступ України до НАТО під час бойових дій не відбудеться.

"Важлива причина не запрошувати Україну в НАТО зараз, бо вона перебуває у стані війни, що означало б вступ Сполучених Штатів у війну з Росією. Президент Байден із самого початку дав зрозуміти, що, поки він керує адміністрацією США, цього не станеться", - заявив він.

Вступ України до НАТО

На бухарестському саміті НАТО у 2008 році союзники пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу.

Сьогодні ж під час саміту у Вільнюсі Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства, що значно прискорить весь процес.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити Україну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.

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