Украина не сможет вступить в НАТО, пока идет война с Россией, - Госдеп

"Я думаю, что всем было ясно, включая президента Зеленского, что в разгар войны членство не может состояться", - сказал он.

По словам Блинкена, Украина достигла реального прогресса для членства в НАТО.

"И Альянс предложит дальнейшие реформы как в сфере безопасности, так и в части демократии, которые необходимы, чтобы продолжать двигаться по этому пути", - заявил он.

В то же время руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится.

"Важная причина не приглашать Украину в НАТО сейчас, потому что она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит администрацией США, этого не произойдет", - заявил он.

Вступление Украины в НАТО

На Бухарестском саммите НАТО в 2008 году союзники пообещали, что Украина станет частью Альянса.

Сегодня же во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорит весь процесс.

Также страны НАТО пообещали пригласить Украину в НАТО, если она выполнит ряд условий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.