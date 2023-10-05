Україна не зможе пройти зиму без імпорту електроенергії, але НКРЕКП ще не прийняла рішення, - інвестор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслава Ігнатьєва.

Зокрема він розповів, що голова оператора енергосистеми компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький публічно заявляв, що без імпорту електроенергію пройти опалювальний сезон буде неможливо.

"Тут ще є велика проблема, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не прийняла рішення, яке дозволяє нам імпортувати електроенергію і наразі імпорт електроенергії здійснюється за диспетчерською допомогою", - сказав Ігнатьєв.

Він наголосив, що диспетчерська допомога - найдорожча електроенергія, яка може бути.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт.

Також державне підприємство "Оператор ринку" виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії на рівні як в країнах Європейського Союзу