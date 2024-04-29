Україна зможе отримувати кошти на фінансування війни до 2028 року: Reuters назвало джерело

Центральне місце в плані фінансування, на думку видання, має посісти залучення заморожених активів центрального банку Москви для виплати компенсації за завдані війною збитки.

Видання припускає, що американський пакет допомоги забезпечить Україну зброєю і боєприпасами приблизно до кінця 2025 року. Тому в цей же період в України знову може закінчитися зброя.

"Навіть якщо Джо Байдена переоберуть на посаду президента США в листопаді цього року, йому, можливо, буде важко домогтися від Конгресу виділення додаткових коштів. А якщо до Білого дому повернеться Дональд Трамп, американська підтримка України стане ще більш сумнівною, з огляду на те, що кандидат від республіканців раніше не виявляв готовності до оборони Києва", - йдеться в матеріалі.

Видання вважає, що багаторічний план фінансування України мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Він також зміцнив би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва.

Російські активи

Головний спосіб отримати набагато більше грошей для України - мобілізувати російські активи, заморожені західними країнами на початку війни, на суму близько 320 мільярдів доларів.

"Якщо країни гарантують виплату відсотків за активами протягом десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 млн євро. Хоча це і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки фінансуватиме Україну менше ніж пів року", - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що якщо Україна отримає 320 млрд доларів - це буде зовсім інша справа.

"Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 млрд доларів", - йдеться в матеріалі.