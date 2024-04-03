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Україна змогла евакуювати ще сім дітей з окупованих територій, - Лубінець

Середа 03 квітня 2024 17:40
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Україна змогла евакуювати ще сім дітей з окупованих територій, - Лубінець
Автор: Наталія Кава

Україна змогла евакуювати ще сім дітей з родинами з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

Як розповів Лубінець, дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців. Їх змушували брати російські паспорти, а діти мали навчатися у школі за канонами "руського міра".

Окрім того, росіяни могли мобілізувати на війну хлопців-підлітків, яки невдовзі мали стати повнолітніми.

"Батьки дітей у нашому Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію", - написав Лубінець.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.

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