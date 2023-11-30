Україна зміцнила оборонно-промислову базу США, - Пентагон

Підтримка України з боку США спричинила безпрецедентну мобілізацію оборонно-промислового комплексу. Промислові підприємства по всій країні збільшили обсяги виробництва та надали необхідні для виконання зобов'язань США обладнання та можливості.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів. Ця допомога включала як передачу існуючого військового обладнання із запасів американських збройних сил, так і закупівлю нового обладнання у промисловості.

Якщо з існуючих запасів США виводиться будь-яке обладнання, його необхідно замінити, щоб зберегти боєздатність американських військових підрозділів. Міністерство оборони США зобов'язалося виділити майже 17 мільярдів доларів на закупівлю нового обладнання замість того, що було відправлено до України.

Оборонні підрядники США не тільки виробляють нове обладнання замість того, що було відправлено Україні, а й розширюють свої виробничі потужності, щоб задовольнити попит на військову техніку, що зростає. Міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на ці цілі.

Військова допомога США Україні

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