RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина укрепила оборонно-промышленную базу США, - Пентагон

Фото: Украина укрепила оборонно-промышленную базу США (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Благодаря военной поддержке Украины, США обновили свой оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Поддержка Украины со стороны США вызвала беспрецедентную мобилизацию оборонно-промышленного комплекса. Промышленные предприятия по всей стране увеличили объёмы производства и предоставили необходимые для выполнения обязательств США оборудование и возможности.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года США оказали Украине военную помощь на сумму около 44 миллиардов долларов. Эта помощь включала в себя как передачу существующего военного оборудования из запасов американских вооружённых сил, так и закупку нового оборудования у промышленности.

Если из существующих запасов США выводится какое-либо оборудование, его необходимо заменить, чтобы сохранить боеспособность американских военных подразделений. Министерство обороны США обязалось выделить почти 17 миллиардов долларов на закупку нового оборудования взамен того, которое было отправлено в Украину.

Оборонные подрядчики США не только производят новое оборудование взамен того, что было отправлено Украине, но и расширяют свои производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на военную технику. Министерство обороны США выделило более 10 миллиардов долларов на эти цели.

Военная помощь США Украине

В октябре президент США Джо Байден предложил конгрессу выделить 106 млрд долларов. 60 млрд хотят направят Украине. На что пойдут деньги - читайте в материале РБК-Украина.

4 декабря сенат США проголосует за помощь Украине и Израилю.

Ранее мы писали, что во время приезда в Украину глава Пентагона Ллойд Остин представил новый пакет помощи США.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощь