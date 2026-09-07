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Україна змінює запити на зброю: Гетьманчук назвала головні напрямки

14:16 07.09.2026 Пн
2 хв
Те, що було пріоритетом ще недавно, сьогодні вже потребує перегляду
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Україна змінює запити на зброю: Гетьманчук назвала головні напрямки Фото: голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук (facebook.com.alyona.getmanchuk6)
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Україна коригує запити до партнерів з урахуванням характеру війни, проте основні напрями військової підтримки залишаються незмінними.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук.

За словами Гетьманчука, конкретні запити всередині ключових оборонних напрямків доводиться регулярно переглядати. На це впливає зміна характеру російських атак.

Одним із головних пріоритетів залишається протиповітряна оборона. Постійною потребою України є засоби протидії балістичним ракетам, проте поява нових загроз потребує коригування запитів.

Зокрема, зараз українська сторона також потребує засобів боротьби з реактивними дронами.

Зміни зачепили і артилерійські боєприпаси. Україна перейшла від використання лише стандартних 155-мм снарядів до більш далекобійних боєприпасів Extended Range Ammunition.

Як зазначила Гетьманчук, це вже інші потреби та, відповідно, інші обсяги фінансування.

При цьому, загальна архітектура оборонних пріоритетів України не змінюється. За словами глави Місії, її збереження, незважаючи на зміну міністрів оборони, є позитивним сигналом для НАТО.

Україна нарощує виробництво

Третім пріоритетом Гетьманчук назвала інвестиції у виробництво українських дронів та ракет. Київ розраховує, щоб максимально можлива частина фінансування, що надається партнерами, направлялася саме на цей напрямок.

При цьому виробництво також адаптується до нових викликів. Спочатку Україна масштабувала випуск дронів-перехоплювачів та досягла показника збиття понад 90%. Потім сформувала запит на безпілотники для ударів на середній дальності та отримала відповідний результат.

"Тут ми також гнучко реагуємо на погрози: спочатку масштабували виробництво дронів-перехоплювачів і вийшли на показник збиття більше 90%, потім сформували запит на дрони для середніх ударів (middle strikes) і побачили результат. Окремий компонент – ефективні засоби для далекобійних ударів (deep strikes)", - відмітила Гетьманчук.

Нагадаємо, що раніше голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук зазначала, що український досвід і напрацьовані під час війни оборонні можливості можуть мати значення не лише для захисту самої країни. За її словами, у перспективі Україна здатна стати додатковим джерелом військових можливостей для Альянсу та частково компенсувати окремі здібності, які зараз забезпечують США.

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