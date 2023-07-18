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Україна злетіла у рейтингу найвпливовіших паспортів. На яке місце і хто у топ-10

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Вівторок 18 липня 2023 14:16
Україна злетіла у рейтингу найвпливовіших паспортів. На яке місце і хто у топ-10 Фото: Україна злетіла у рейтингу найвпливовіших паспортів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Henley & Partners.

За даними компанії, за рік громадяни України отримали можливість у рамках безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. Таким чином, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146-ти.

Україна розділяє 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.

Список лідерів:

  1. Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз).
  2. Італія, Німеччина, Іспанія (громадяни можуть відвідувати 190 країн без віз).
  3. Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (громадяни можуть відвідувати 189 країн без віз).
  4. Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (громадяни можуть відвідувати 188 країн без віз).
  5. Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (громадяни можуть відвідувати 187 країн без віз).
  6. Австралія, Угорщина, Польща (громадяни можуть відвідувати 186 країн без віз).
  7. Канада, Греція (громадяни можуть відвідувати 185 країн без віз).
  8. Литва, США (громадяни можуть відвідувати 184 країни без віз).
  9. Латвія, Словаччина, Словенія (громадяни можуть відвідувати 183 країни без віз).
  10. Естонія, Ісландія (громадяни можуть відвідувати 182 країни без віз).

Цьогорічний рейтинг відрізняється від попередніх, оскільки Японія вперше за п'ять років не посіла перше місце.

Минулорічний результат

Нагадаємо, у 2022 році Україна посіла 134-е місце у рейтингу Henley & Partners. Тоді громадяни нашої держави без отримання віз могли подорожувати 143 країнами.

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