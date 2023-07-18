Україна злетіла у рейтингу найвпливовіших паспортів. На яке місце і хто у топ-10
Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Henley & Partners.
За даними компанії, за рік громадяни України отримали можливість у рамках безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. Таким чином, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, зросла до 146-ти.
Україна розділяє 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.
Список лідерів:
- Сінгапур (громадяни можуть відвідувати 192 країни без віз).
- Італія, Німеччина, Іспанія (громадяни можуть відвідувати 190 країн без віз).
- Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (громадяни можуть відвідувати 189 країн без віз).
- Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (громадяни можуть відвідувати 188 країн без віз).
- Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (громадяни можуть відвідувати 187 країн без віз).
- Австралія, Угорщина, Польща (громадяни можуть відвідувати 186 країн без віз).
- Канада, Греція (громадяни можуть відвідувати 185 країн без віз).
- Литва, США (громадяни можуть відвідувати 184 країни без віз).
- Латвія, Словаччина, Словенія (громадяни можуть відвідувати 183 країни без віз).
- Естонія, Ісландія (громадяни можуть відвідувати 182 країни без віз).
Цьогорічний рейтинг відрізняється від попередніх, оскільки Японія вперше за п'ять років не посіла перше місце.
Минулорічний результат
Нагадаємо, у 2022 році Україна посіла 134-е місце у рейтингу Henley & Partners. Тоді громадяни нашої держави без отримання віз могли подорожувати 143 країнами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.