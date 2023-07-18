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Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов. На какое место и кто в топ-10

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Вторник 18 июля 2023 14:16
Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов. На какое место и кто в топ-10 Фото: Украина взлетела в рейтинге самых влиятельных паспортов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинский паспорт поднялся в международном рейтинге компании Henley & Partners еще на четыре строчки. Он занял 30-е место по количеству стран, куда граждане могут ездить без виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Henley & Partners.

Согласно данным компании, за год граждане Украины получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам. Таким образом, общее количество государств, с которыми Украина установила безвизовый режим, возросло до 146.

Украина разделяет 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.

Список лидеров:

  1. Сингапур (граждане страны могут посещать 192 страны без виз).
  2. Италия, Германия, Испания (граждане посещать 190 стран без виз).
  3. Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз).
  4. Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (граждане могут посещать 188 стран без виз).
  5. Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (граждане могут посещать 187 стран без виз).
  6. Австралия, Венгрия, Польша (граждане могут посещать 186 стран без виз).
  7. Канада, Греция (граждане могут посещать 185 стран без виз).
  8. Литва, США (граждане могут посещать 184 страны без виз).
  9. Латвия, Словакия, Словения (граждане могут посещать 183 страны без виз).
  10. Эстония, Исландия (граждане могут посещать 182 страны без виз).

Рейтинг в этом году отличается от предыдущих, поскольку Япония впервые за пять лет не заняла первое место.

Прошлогодний результат

Напомним, в 2022 году Украина заняла 134-е место в рейтинге Henley & Partners. Тогда граждане нашего государства без получения виз могли путешествовать в 143 страны

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