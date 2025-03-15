Україна зіткнеться з дефіцитом газу у 4,5 млрд кубометрів, "Нафтогаз" не має коштів на імпорт, - нардеп

Україні не вистачає щонайменше 4,5 млрд кубометрів газу для проходження наступного опалювального сезону, і цей обсяг доведеться закуповувати за кордоном. Водночас фінансовий стан "Нафтогазу" набагато гірший, ніж офіційно звітували його керівники, і компанія не має достатньо ресурсів для покриття дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексія Кучеренка.

"Цей опалювальний сезон ми пройшли, я не кажу про те скільки грошей, витрачено зайвих і хто буде далі покривати ці дефіцити. Але ви знаєте, що останні ракетні та дронові атаки, саме були сконцентровані по об'єктах газової інфраструктури", - зазначив Кучеренко.

За його словами, втрати у видобутку газу вже стали критичними, і Україна змушена буде покривати їх імпортом, хоча фінансування на це не вистачає.

"Якщо переводити на прості цифри, то нас з вами очікує дефіцит мінімум 4,5 мільярди кубів газу на цей сезон. Тобто 4,5 мільярди кубів газу не вистачає в Україні для того, щоб закачатися, для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Його треба буде закуповувати по імпорту, оскільки швидко відремонтуватися неможливо", - пояснив депутат.

Також він звернув увагу на те, що реальний фінансовий стан "Нафтогазу" суттєво відрізняється від офіційних заяв керівництва компанії. За словами нардепа, критична нестача газу напряму вплине на енергобезпеку країни.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що чинні спеціальні обов’язки (ПСО) із забезпечення газом низки категорій споживачів за пільговими цінами не відповідають ринковим реаліям та створюють серйозні фінансові ризики для енергосектору.