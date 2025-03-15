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Украина столкнется с дефицитом газа в 4,5 млрд кубометров, "Нафтогаз" не имеет средств на импорт, - нардеп

Суббота 15 марта 2025 19:08
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Украина столкнется с дефицитом газа в 4,5 млрд кубометров, "Нафтогаз" не имеет средств на импорт, - нардеп Фото: Украина столкнется с дефицитом газа в 4,5 млрд кубометров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Украине не хватает как минимум 4,5 млрд кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона, и этот объем придется закупать за рубежом. В то же время финансовое состояние "Нафтогаза" намного хуже, чем официально отчитывались его руководители, и компания не имеет достаточно ресурсов для покрытия дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко.

"Этот отопительный сезон мы прошли, я не говорю о том сколько денег, потрачено лишних и кто будет дальше покрывать эти дефициты. Но вы знаете, что последние ракетные и дроновые атаки, именно были сконцентрированы по объектам газовой инфраструктуры", - отметил Кучеренко.

По его словам, потери в добыче газа уже стали критическими, и Украина вынуждена будет покрывать их импортом, хотя финансирования на это не хватает.

"Если переводить на простые цифры, то нас с вами ожидает дефицит минимум 4,5 миллиарда кубов газа на этот сезон. То есть 4,5 миллиарда кубов газа не хватает в Украине для того, чтобы закачаться, для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Его надо будет закупать по импорту, поскольку быстро отремонтироваться невозможно", - пояснил депутат.

Также он обратил внимание на то, что реальное финансовое состояние "Нафтогаза" существенно отличается от официальных заявлений руководства компании. По словам нардепа, критическая нехватка газа напрямую повлияет на энергобезопасность страны.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что действующие специальные обязанности (ПСО) по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не соответствуют рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.

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