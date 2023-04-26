Україна здобула вольову перемогу над збірною Естонії на ЧС-2023 з хокею

Результативною перемогою збірної України завершився матч 3-го туру чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB проти національної команди Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2023, Дивізіон IB, 3-й тур

Україна – Естонія – 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Шайби: Коренчук, 17:54, 38:58, Пангелов-Юлдашев, 21:37, 38:12, Лялька, 31:29, Мазур, 42:28, Трахт, 44:54 – Паррас, 11:37, Рооба, 33:44, 48:20, Александров, 44:33

Попри територіальну перевагу "синьо-жовтих", рахунок у зустрічі відкрили господарі. У середині першого періоду Кійк із-за воріт відкинув на "п'ятак" Паррасу, і той переграв Захарченка. Українська збірна відігралася за шість хвилин – Коренчук у дотик замкнув простріл Німенка.

Бенефіс команди Вадима Шахрайчука припав на другу 20-хвилинку. Спершу Пангелов-Юлдашев потужним кидком під поперечину від синьої лінії реалізував більшість. Далі Лялька майстерно переграв голкіпера на "п'ятаку". А на шайбу Рооби згодом "синьо-жовті" відповіли дублями від Пангелова-Юлдашева та Коренчука. Перший зіграв вчасно опинився на добиванні, а ось другий оформив гол кидком із лівої зони в дальній кут.

Геть відкритий хокей пішов у третьому періоді. Ворона шедевральною передачею створив момент для Мазура, який у падінні проштовхнув шайбу за лінію. У збірної Естонії нарешті знайшлася відповідь – Александров потужним кидком із правої зони засмутив воротаря українців.

Щоправда, команда Шахрайчука відновила солідну перевагу в наступній же атаці. Після кількох сейвів Койтмаа молодий Трахт зумів перекинути голкіпера на добиванні. А ближче до середини 20-хвилинки дубль оформив балтієць Рооба, скориставшись чисельною перевагою Естонії.

Більше команди не забивали. Збірна України здобула другу перемогу поспіль на турнірі та обійшла господарів змагань у турнірній таблиці секстету. Тепер "синьо-жовті" йдуть на другій позиції (7 очок). У лідерах – збірна Японії (9).