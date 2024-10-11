Украина одержала трудную победу над сборной Грузии в Лиге наций

Лига наций, группа B1, 3-й тур

Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик, 35

Хотя кадровые изменения и были ожидаемы, но наставник "сине-желтых" Сергей Ребров сумел удивить. К примеру, выбором центрбека в пару в Забарное. Им стал защитник австрийского ЛАСКа Таловеров, а не "американец" Сваток. Дебютант Калюжный вышел в роли опорника, а Гуцуляк – справа в атаке.

Старт встречи получился боевым. Первыми момент создали украинцы – Судаков после передачи Гуцуляка из пределов штрафной не попал в дальний угол. А дальше темп поединка сбил организационный просчет. На одной из трибун исчезло освещение, а на устранение проблем техники потратили едва ли не 10 минут.

После возобновления матча завладеть инициативой ни сборной Украины, ни подопечным Вилли Саньоля не удавалось. Эпицентр же событий находился между двумя штрафными площадками. Тем неожиданнее стал гол команды Реброва. Мудрик подхватил мяч после перехвата Судакова, сместился на скорости к полукругу штрафной и искусно уложил в угол ворот!

Пропущенный мяч вынудил Грузию идти вперед. Вот Кочорашвили низовым ударом проверил бдительность Трубина. В ответ Шапаренко головой пробил мимо после навеса Судакова. Впоследствии тот же Кочорашвили отправил мяч выше ворот, а перед самым перерывом Какабадзе с острого угла пробил во вратаря.

С началом второй половины пошел открытый футбол. "Крестоносцы" организовали острейший момент, когда Микаутадзе в борьбе с оппонентом мощно пробил в сетку с внешней стороны. Сборная Украины ответила серией стандартов, на финише одного из которых Мудрик вторым темпом пробил с линии штрафной, но Мамардашвили успел среагировать.

Следующий короткий отрезок был за сборной Грузии. Впрочем, ни со штрафного, ни с нескольких угловых заставить поработать Трубина не удалось – каждый раз на высоте находились партнеры голкипера по оборонной работе. Самой острой была попытка Микаутадзе, но после рикошетов мяч послушно прискакал в руки стража ворот Украины.

Ребров попытался улучшить игру впереди, выпустив Зубкова, Яремчука, а затем еще одного дебютанта – Назаренко. Те начали более активно прессинговать грузинских защитников, но кавказцы продолжили идти вперед. Вот Гвеселиани из-за пределов штрафной закрутил мяч в руки Трубину, а Кварацхелия с перспективного стандарта попал в стенку.

На 89-й минуте "крестоносцы" все же отправили мяч в сетку. После неудавшегося удара от ворот Трубина Микаутадзе вывел на свободное пространство Кварацхелию, а тот выложил мяч на Китеишвили. Но еще на начальной стадии атаки лидер сборной Грузии оказался в офсайде, так что гол справедливо отменили.

Финальные минуты были нервными, но "сине-желтые" удержали победный счет и набрали первые очки в турнире. Сборная Украины записала в актив 3 пункта и включается в гонку за путевку в Дивизион A. Грузия и Чехия имеют по 6 очков, а сборная Албании – 3. Следующий матч подопечные Реброва сыграют против чехов 14 октября.