Україна здобула третю перемогу поспіль у волейбольній Золотій Євролізі: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Золота Євроліга-2023, група B, 3-й тур

Бельгія – Україна – 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

У третьому турі "синьо-жовті" здолали бельгійців. Упродовж майже всього стартового сету команди йшли на рівних. Утім, кінцівку набагато краще провели підопічні Угіса Крастіньша, набравши 5 очок проти лише одного пункту збірної Бельгії.

У другій же партії українська збірна заграла впевненіше. Тепер "синьо-жовті" тримали суперника на безпечній відстані (3-4 очки). Спалах активності в середині відрізку натомість дозволив відірватися на 7 пунктів. Тож хлопці Крастіньша спокійно завершили сет.

Зате фінальна партія виявилася найзапеклішою. Хоч на піку збірна України і мала перевагу +5, але на фініші бельгійці вирівняли становище (22:22). "Синьо-жовтим" довелося докласти максимум зусиль, щоб уникнути зайвого сету. Зрештою, вони перемогли з двоочковим відривом.

Завдяки перемозі Україна завершила перше коло в лідерах квартету B. Збірна Крастіньша набрала 9 очок. Тим часом македонці мають в активі 5 пунктів, а бельгійці та хорвати відстали ще більше – 3 та 1 бали відповідно. Наступний матч українці зіграють проти збірної Хорватії 11 червня.