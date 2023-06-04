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Украина одержала третью победу подряд в волейбольной Золотой Евролиге: видео

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Беверен, Воскресенье 04 июня 2023 11:33
Украина одержала третью победу подряд в волейбольной Золотой Евролиге: видео Фото: "Сине-желтые" разобрались с Бельгией за три сета (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой волейбольной сборной Украины завершился очередной матч группового этапа Золотой Евролиги-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2023, группа B, 3-й тур

Бельгия – Украина – 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

В третьем туре "сине-желтые" одолели бельгийцев. На протяжении почти всего стартового сета команды шли на равных. Впрочем, концовку гораздо лучше провели подопечные Угиса Крастиньша, набрав 5 очков против одного пункта сборной Бельгии.

Во второй же партии украинская сборная заиграла увереннее. Теперь "сине-желтые" держали соперника на безопасном расстоянии (3-4 очка). Вспышка активности в середине отрезка в свою очередь позволила оторваться на 7 пунктов. Так что ребята Крастиньша спокойно завершили сет.

Зато финальная партия оказалась наиболее ожесточенной. Хоть на пике у сборной Украины и было преимущество +5, но на финише бельгийцы выровняли положение (22:22). "Сине-желтым" пришлось приложить максимум усилий, чтобы избежать лишнего сета. В конце концов они победили с двухочковым отрывом.

Благодаря победе Украина завершила первый круг в лидерах квартета B. Сборная Крастиньша набрала 9 очков. Тем временем македонцы имеют в активе 5 пунктов, а бельгийцы и хорваты отстали еще больше – 3 и 1 балла соответственно. Следующий матч украинцы сыграют против сборной Хорватии 11 июня.

К слову, ранее сборная Украины по дзюдо отказалась от выступлений на Гран-при в Душанбе.

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