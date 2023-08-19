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Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу

Фото: Україна здобула першу перемогу на жіночому (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна здобула першу перемогу на жіночому Євро-2023 з волейболу. У другому турі українки обіграли збірну Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.

Жіноча збірна України з волейболу зіграла другий матч групового етапу чемпіонату Європи-2023. Суперницею "синьо-жовтих" у другому турі стала команда Угорщини.

Україна підійшла до жіночого Євро-2023 з волейболу у статусі переможниць Золотої Євроліги. Однак на континентальній першості "синьо-жовті" стартували з поразки від чемпіонок світу - збірної Сербії.

Однак сьогодні на майданчику "Top Sport Hall" у бельгійському Генті підопічні Івана Пєткова досить впевнено здолали команду Угорщини, не віддавши останній жодної партії - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).

Наступний матч синьо-жовті проведуть у понеділок, 21 серпня, проти господарок турніру представниць Бельгії.

До слова, раніше жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Challenger Cup-2023.

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