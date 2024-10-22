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Україна здобула перемогу, переконавши МАГАТЕ продовжити місію на ключових для АЕС підстанціях, - експерт

Фото: Україна здобула перемогу, переконавши МАГАТЕ продовжити місію на ключових для АЕС підстанціях (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ) продовжить моніторинг на підстанціях, які мають критичне значення для роботи українських АЕС. Це має знизити загрозу ворожих атак по цих об'єктах, що є очевидною перемогою української енергетичної дипломатії.

Про це заявив політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Присутність МАГАТЕ має дозволити уникнути російських атак на ці об'єкти. Європа боїться, що за таких ударів є ризик радіоактивних викидів. І якщо ми зіграли на якихось аспектах цих ризиків – можемо вважати це великою дипломатичною перемогою України", - вважає політолог.

Він нагадав, що домовленості було досягнуто під час переговорів керівництва МАГАТЕ з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Ми намагаємося вивести АЕС з-під удару – це 60% усієї нашої генерації. Плюс це найдешевша генерація, що добре для населення і для бізнесу. Тож лякати нас інфраструктурним зимовим колапсом стає все складніше", - вважає політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство атомної енергії наступного тижня продовжить місію на всіх ключових підстанціях. Йдеться про ті, що є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій.

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