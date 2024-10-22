Украина одержала победу, убедив МАГАТЭ продлить миссию на ключевых для АЭС подстанциях, - эксперт

"Присутствие МАГАТЭ должно позволить избежать российских атак на эти объекты. Европа боится, что при таких ударах есть риск радиоактивных выбросов. И если мы сыграли на каких-то аспектах этих рисков – можем считать это большой дипломатической победой Украины", - считает политолог.

Он напомнил, что договоренность была достигнута во время переговоров руководства МАГАТЭ с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы пытаемся вывести АЭС из-под удара – то это 60% всей нашей генерации. Плюс это самая дешевая генерация, что хорошо для населения и для бизнеса. Так что пугать нас инфраструктурным зимним коллапсом становится все сложнее", - считает политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии на следующей неделе продолжит миссию на всех ключевых подстанциях. Речь идет о тех, которые являются критическими для выдачи электроэнергии из атомных электростанций.