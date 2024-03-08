Україна збільшила зовнішню торгівлю: Митниця назвала найбільших партнерів

Протягом січня-лютого 2024 року товарообіг України склав 16,8 млрд доларів. Це на 2% більше за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної митної служби України.

За даними митниці, в Україну імпортували товарів на суму 10 млрд доларів, а експортували - на суму 6,8 млрд доларів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - 2 млрд доларів, Польща - 1,1 млрд доларів і Німеччина - 769 млн доларів.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 649 млн доларів, Іспанії - на 624 млн доларів, Китаю - на 504 млн доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт - 3,5 млрд доларів

продукція хімічної промисловості - 1,8 млрд доларів

паливно-енергетичні - 1,3 млрд доларів

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - 4,5 млрд доларів

метали та вироби з них - 726 млн доларів

мінеральні продукти - 587 млн доларів.

Падіння експорту у 2023 році

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, експорт товарів з України за 2023 рік скоротився на 18,7%до 35,8 млрд доларів - мінімуму за 20 років. За даними Держстату, менший обсяг експорту Україна мала лише у 2005 році - 34,2 млрд доларів.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс на 12,5% та склав 62,2 млрд доларів.

Торік в Україні спостерігався значний дефіцит торгівлі товарами на суму 26,4 млрд доларів. Його спричинили два ключові фактори - проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.