Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА (фото)

ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних. Національна команда України зберегла свої позиції та залишилася на 33-му місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.
Лідирують у рейтингу кращих збірних Іспанія, США та Франція.
Також в ТОП-10 станом на 15 грудня входять Англія, Швеція, Німеччина, Нідерланди, Японія, Канада і (доволі несподівано) Південна Корея.
Рейтинг ФІФА серед жіночих збірних (fifa.com)
Зауважимо, що в рейтингу ФІФА нашу збірну випереджають, зокрема, Польща, Аргентина, Уельс і Нова Зеландія.
А у спину нам дихають Нігерія, Мексика і Сербія.
Рейтинг ФІФА серед жіночих збірних (fifa.com)
Додамо, що жіноча збірна України останнім часом провела шість матчів у Лізі націй групи B, вигравши два матчі та зазнавши чотирьох поразок. "Синьо-жовта" команда посіла третє місце в групі та зуміла обійти Словенію в рейтингу третіх команд, уникнувши прямого вильоту в Лігу С.
За виживання у дивізіоні B команда Володимира Пятенка продовжить боротьбу стиковими матчами проти збірної Болгарії, які відбудуться наприкінці лютого.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України наразі втримується в ТОП-25 команд планети.
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