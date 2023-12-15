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Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА (фото)

Фото: Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА (facebook.com/uafwomen)
Автор: Наталья Юрченко

ФИФА обновила рейтинг женских сборных. Национальная команда Украины сохранила свои позиции и осталась на 33 месте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола.

Лидируют в рейтинге лучших сборных Испания, США и Франция.

Также в ТОП-10 по состоянию на 15 декабря входят Англия, Швеция, Германия, Нидерланды, Япония, Канада и (достаточно неожиданно) Южная Корея.

Рейтинг ФИФА среди женских сборных (fifa.com)

Заметим, что в рейтинге ФИФА нашу сборную опережают, в частности, Польша, Аргентина, Уэльс и Новая Зеландия.

А в спину нам дышат Нигерия, Мексика и Сербия.

Рейтинг ФИФА среди женских сборных (fifa.com)

Добавим, что женская сборная Украины в последнее время провела шесть матчей в Лиге наций группы B, выиграв два матча и потерпев четыре поражения. "Сине-желтая" команда заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав прямого вылета в Лигу С.

За выживание в дивизионе B команда Владимира Пятенко продолжит борьбу стыковыми матчами против сборной Болгарии, которые пройдут в конце февраля.

Напомним, что мужская сборная Украины сейчас держится в ТОП-25 команд планеты.

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