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Україна завоювала п'ять нагород на міжнародному турнірі з боротьби (фото)

Україна, Субота 13 січня 2024 23:09
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Україна завоювала п'ять нагород на міжнародному турнірі з боротьби (фото) Фото: Україна завоювала п'ять нагород (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Збірна України завоювала п'ять нагород на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби "Zagreb Open", що проходить у Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Першу нагороду на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби завоював борець вільного стилю Андрій Джелеп. Він зійшов на другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 61 кг.

В перший день турніру 23-річний спортсмен з Прикарпаття успішно здолав Даніеля Попова з Ізраїлю (8:2) та Нураддіна Новрузова з Азербайджану (10:8), поступившись лише у фінальній сутичці дворазовому бронзовому призеру чемпіонату світу Бехбаяр Ерденебатину з Монголії (2:9).

Марія Винник принесла Україні другу нагороду. 23-річна спортсменка з Чернівців стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 55 кг.

На старті українській борчині вдалося перемогти Гюльтакін Ширінову з Азербайджану (14:3). Поступившись у наступній сутичці бронзовій медалістці чемпіонату світу-2021 Саманті Лей Стюарт з Канади (2:6), вона вийшла переможницею із протистояння за бронзу з угоркою Роза Сенттамаші (2:2 VPO1)

Сьогодні, 13 січня, Збірна України виборола ще три медалі, з яких дві найвищого ґатунку. Гімн України пролунав на честь Аліни Філіпович (до 59 кг) та Алли Белінської (до 65 кг)

Водночас володаркою бронзової медалі сьогодні стала Тетяна Сова-Ріжко, яка змагалась у ваговій категорії до 68 кг.

Нагадаємо, на початку грудня у Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики українець Дмитро Котовський став бронзовим призером в особистих змаганнях чоловіків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські фігуристи вибороли "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

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