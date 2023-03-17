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Україна завершила виступи в єврокубках: яке фінальне місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Фото: "Шахтар" останнім із українських команд покинув єврокубки (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Україна залишилася без представництва в континентальних турнірах сезону 2022/23, тож не зможе покращити становище в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Після вильоту донецького "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи українські шанувальники футболу продовжать уболівати хіба що за дружні країни. Боротьбу за європейські трофеї поведуть представники десяти асоціацій.

Вітчизняні команди впродовж сезону 2022/23 набрали 5,700 балів до спільної скарбнички. В активі України 29,500 рейтингових очок. Цей показник дозволить зберегти 14-те місце в таблиці коефіцієнтів, що в новому сезоні забезпечить представництво в єврокубках на рівні п'яти команд.

Однак, із сезону 2024/25 Україна майже гарантовано втратить місце на груповому етапі Ліги чемпіонів для переможця УПЛ. Тоді чемпіон України стартуватиме в плей-офф чемпіонського шляху кваліфікації головного єврокубка, а срібний призер – у 2-му кваліфікаційному раунді нечемпіонського шляху.

Безумовним лідером таблиці коефіцієнтів УЄФА залишилася Англія. Тамтешні клуби набрали 106,427 балів. Іспанія, що йде другою, відстала майже на 16 пунктів. Топ-трійку замкнула Німеччина (81,731 очка).

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав розгрому від "Фейєнорда" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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