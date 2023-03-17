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Украина завершила играть в еврокубках: какое финальное место в таблице коэффициентов УЕФА

Фото: "Шахтер" последним из украинских команд покинул еврокубки (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украина осталась без представительства в континентальных турнирах сезона 2022/23 и не сможет улучшить положение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

После вылета донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы украинские поклонники футбола продолжат болеть разве что за дружеские страны. Борьбу за европейские трофеи ведут представители десяти ассоциаций.

Отечественные команды в течение сезона 2022/23 набрали 5,700 баллов в общую копилку. В активе Украины 29,500 рейтинговых очков. Этот показатель позволит сохранить 14-е место в таблице коэффициентов, что в новом сезоне обеспечит представительство в еврокубках на уровне пяти команд.

Однако с сезона 2024/25 Украина почти гарантированно потеряет место на групповом этапе Лиги чемпионов для победителя УПЛ. Тогда чемпион Украины будет стартовать в плей-офф чемпионского пути квалификации главного еврокубка, а серебряный призер – во 2-м квалификационном раунде нечемпионского пути.

Безусловным лидером таблицы коэффициентов УЕФА осталась Англия. Тамошние клубы набрали 106,427 балла. Идущая второй Испания отстала почти на 16 пунктов. Топ-тройку замкнула Германия (81,731 очка).

К слову, накануне "Шахтер" потерпел разгром от "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы.

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