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Україна завершила чемпіонат Європи з легкої атлетики: яке місце в загальному заліку

Рим, Четвер 13 червня 2024 11:28
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Україна завершила чемпіонат Європи з легкої атлетики: яке місце в загальному заліку Фото: Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи (facebook.com/EuropeanAthletics)
Автор: Антон Федорців

Збірна України закінчила виступи на європейській легкоатлетичній першості за межами топ-10 загального заліку команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Українські легкоатлети завоювали 6 медалей у Римі. Такий результат дозволив збірній посісти 14-те місце в командному табелі про ранги.

Єдине "золото" Україні принесла Ярослава Магучіх у стрибках у висоту. Разом із нею на подіум у фіналі піднялася Ірина Геращенко, яка завоювала бронзову нагороду. Подвійний подіум вдалося оформити і в стрибках у висоту серед чоловіків – Владислав Лавський та Олег Дорощук узяли срібну медаль і "бронзу" відповідно.

Тим часом Михайло Коман завоював першу нагороду в кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи в метанні золота. Він став бронзовим призером із результатом 80,18 м. Натомість відкрила медальні здобутки України Людмила Оляновська драматичним фінішем третьою у спортивній ходьбі.

Загальний залік європейської першості виграли господарі змагань. Збірна Італії завоювала 24 нагороди, зокрема 11 золотих медалей. Натомість Франція і Сполучене Королівство, хоч і стали другою і третім відповідно, але завоювали лише по 4 "золота".

Підсумковий медальний залік чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики:

  1. Італія – 11+9+4 (24)
  2. Франція – 4+5+7 (16)
  3. Сполучене Королівство – 4+4+5 (13)

...

14. Україна – 1+1+4 (6)

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

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